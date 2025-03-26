الرئيس اللبناني يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، ضرورة أن يعمل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل على الضغط عليها للالتزام به، حفاظًا على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العدائية.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله اليوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان: "تُعدّ الإصلاحات أولوية، بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، وسيستمر العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني".

وأضاف أن الإجراءات التي ستُتخذ على الصعيد الإداري تحمل رسالة إيجابية إلى الداخل اللبناني والخارج.

ووفق بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على صفحتها بموقع فيسبوك: "بحث رئيس الجمهورية مع المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لو دريان، أجواء زيارته المرتقبة إلى فرنسا يوم الجمعة المقبل".