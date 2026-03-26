محافظ صندوق الاستثمارات السعودي: اقتصادنا قوي ومستقر وقادر على الصمود

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن الاقتصاد الكلي والمالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يتمتع بالقوة والاستقرار وقادرا على مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الصندوق للخمس سنوات المقبلة.

وقال الرميان، خلال مشاركته في أعمال النسخة الرابعة من قمة "إف آي آي بريوريتي" التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، إن محفظة الصندوق الاستثمارية تتميز بالتنوع والمرونة، ما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ، حسبما ذكر موقع "العربية نت" اليوم الخميس.

وأضاف أن الصندوق يعمل على جذب رؤوس أموال من أطراف ثالثة، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع مديري الأصول الدوليين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات وتعظيم العوائد.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية اليوم إلى ميامي الأمريكية، حيث تنعقد فعاليات القمة، وسط مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من السعودية والولايات المتحدة.