13 مليون جنيه تكلفة رصف الطرق بتقسيم حي الزيتون السياحي برأس سدر

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنه جرى البدء في أعمال رصف الطرق بتقسيم حي الزيتون السياحي بالمدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جاري رصف الطرق الداخلية بالحي بطول 8 كيلو متر، بتكلفة تصل إلى 13 مليون جنيه، لظهور الحي بالمظهر الحضاري اللائق لكونه أحد أهم الأحياء السكنية السياحية بالمدينة.

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال متابعة رئيس المدينة لأعمال رصف الطرق بتقسيم حي الزيتون السياحي.

ووجه رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من أعمل الرصف، مع مراعاة بعد الجودة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري خلال الفترة القادمة البدء في تنفيذ مشروع ممشي بمنطقة كورنيش رأس سدر، ليصبح متنفس يليق بمواطني وزائري المدينة، خاصة أن راس سدر أحد الوجهات السياحية بجنوب سيناء.

وأكد رئيس المدينة، أن جارٍ تطوير عدد من الطرق الهامة بالمدينة منها طريق القرى السياحية و طريق الحارة البطيئة الذي يربط بين المدينة وقرية أبوصويرة، بتكلفة تتخطى الـ27 مليون جنيه.