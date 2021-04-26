توخيل: أتمنى أن يواجهنا ريال مدريد بـ 10 لاعبين

أكد توماس توخيل، مدرب تشيلسي أنه يثق بنسبة 100% في الحكام، وفي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات لن تضر ريال مدريد، أو فريقه بسبب الأحداث المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وقال توخيل، عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء الدور الذي قد يلعبه الحكام في نصف نهائي دوري الأبطال؛ بسبب كل ما نتج عن "السوبرليج": "أثق بنسبة 100% بالحكام وفي اليويفا. سيختارون الأفضل لهذه اللقاءات، وسيحاول الحكام تقديم أفضل أداء ممكن. لا أستطيع تخيل أي شيء من ذلك القبيل".

وحول إقصاء محتمل لكل من تشيلسي، ومدريد، ومانشستر سيتي من المنافسة لمشاركتهم في "السوبر ليج"، كان توخيل واضحا "استحققنا أن نكون في هذه الجولة، تماما مثل ريال مدريد. حتى لو كانت هناك سياسة، أو تأثيرات أو أي شيء آخر".

وأضاف "إذا كانت هناك مشكلات في المكاتب، أو في السياسات، فيجب حلها هناك، وليس في الملعب. علينا أن نكون أفضل تشيلسي ممكن".

كما تحدث توخيل عن مشاركة البلجيكي، إيدين هازارد، الذي سيواجه فريقه السابق مرة أخرى منذ مغادرته قبل أكثر من عام "هازارد لاعب من الطراز العالمي. لقد كان لاعبًا رئيسيًا هنا في هذا الفريق في هذا الدوري. أكن له الكثير من الاحترام".

وأضاف "إذا كنت أفضل أن يلعب أم لا؟ حسنًا. يمكنهم ترك مركزه فارغ واللعب بـ10 لاعبين. قد يبدو هذا جيدا بالنسبة لي، لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك".

ويستضيف ريال مدريد، تشيلسي مساء الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.