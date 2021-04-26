أوسكار 2021: أين تشاهد أبرز الأفلام المتنافسة على جوائز هذا العام؟

سلم المحكمون المشاركون في تحكيم سباق التنافس هذا العام على جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما والتلفزيون (الأوسكار) نتائج اختياراتهم لجميع فئات جوائز المسابقة باستثناء جائزة واحدة.

وتعلن الأكاديمية أسماء الفائزين بالجوائز فجر الأثنين (بتوقيت منطقة الشرق الأوسط)، حيث سيبدأ الحفل في الساعة الخامسة مساء الأحد بتوقيت المحيط الهادئ أي ما يعادل الساعة الواحدة من فجر الاثنين بالتوقيت الصيفي في بريطانيا.

ويتنافس هذا العام فيلمان من العالم العربي للحصول على جوائز الأوسكار هما فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية "الرجل الذي باع ظهره" الذي يتنافس للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الأنجليزية، وفيلم "الهدية للمخرجة البريطانية الفلسطينية فرح النابلسي الذي يتنافس على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

نقدم لكم هنا تعريفا بأبرز الأفلام المتنافسة وكيفية مشاهدتها على منصات عروض الأفلام على الانترنت وهي متاحة عالميا، مع ملاحظة أن تواريخ إطلاق العروض في صالات السينما اعتمدت على موعد الإعلان عن تقديمها في بريطانيا.

الرجل الذي باع ظهره

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ نازح سوري يتعاقد مع فنان شهير غريب الأطوار على أن يرسم الأخير لوحة على ظهره، لكي يصل إلى أوروبا حيث أقامت حبيبته بعد زواجها من رجل دبلوماسي. لكن صفقة فاوست تلك مع الفنان تحوله إلى مجرد سلعة في سوق الأعمال الفنية ودهاليزها.

مَن يمثل في الفيلم؟ يحيى مهايني، مونيكا بيلوشي، ديا ليان، كُون دو باو.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟يتنافس الفيلم ضمن خمسة أفلام على جائزة أفضل فيلم عالمي غير ناطق بالإنجليزية، بيد أن فوز الفيلم الدنماركي "جولة أخرى" للمخرج توماس فنتربيرغ بهذه الجائزة ضمن جوائز أكاديمية فنون السينما والتلفزيون البريطانية (بافتا) عزز حظوظه في قطف هذا الجائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ كان افتتاح عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عام 2020. ويعرض الفيلم حاليا على منصات خدمات عرض الأفلام حسب الطلب، من أمثال أمازون برايم وغوغل بلاي وفودو.

الهدية

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ يتحدث الفيلم عن معاناة الفلسطينيين على حواجز المعابر الإسرائيلية، عبر قصة أب وابنته يذهبان في رحلة عبر هذه الحواجز لجلب هدية للأم بمناسبة عيد زواجها، وهي عبارة عن "ثلاجة"، لكنهما يواجهان مشكلة تمريرها عبر حواجز المعبر إلى بلدتهما في الضفة الغربية.

مَن يمثل في الفيلم؟ صالح بكري، الطفلة مريم كنج، مريم كامل باشا.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟عزز الفيلم حظوظه في التنافس على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم بريطاني قصير في حفل توزيع جوائز البافتا مطلع هذا الشهر.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يتواصل عرض الفيلم حاليا على منصة نيتفلكس لعروض الأفلام.

نومادلاند (أرض الرّحل)

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ امرأة تفقد عملها في بلدة صغيرة وتقرر أن تعيش في بيت متنقل في شاحنة صغيرة في مناطق الغرب الأمريكي.

مَن يمثل في الفيلم؟ فرانسيس ماكدورماند وديفيد ستراثيرن.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟يعد الفيلم اختيارا قويا للفوز بجائزتي أفضل فيلم وأفضل مخرج للمخرجة كلوي تشاو، بعد أن قطف جوائز أفضل فيلم في البافتا (جوائز ألاكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون) والغولدن غلوبز، وفي جوائز الروح المستقلة (اندبندنت سبرت) هذا الأسبوع.

وبعد نجاحها الكبير في جوائز البافتا، فإن الممثلة ماكادورماند المتوجة بالأوسكار لمرتين قد تقطف جائزتها الثالثة.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ أُطلق الفيلم للعرض على منصة عروض الأفلام ستار على ديزني بلاس في 30 أبريل/نيسان، وسيعرض في صالات السينما في بريطانيا بدءا من السابع عشر من مايو/ أيار.

قاع ماريني الأسود

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ أحداث عاصفة ترافق جلسة تسجيل في الاستوديو في عام 1927 لمغنية البلوز الشهيرة ما ريني، مع فرقتها وعازف الترامبيت الطموح فيها.

مَن يمثل في الفيلم؟ فيولا ديفز، تشادويك بوزمان، كولمان دومينغو، وغلين تورمان.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟يمثل الفيلم آخر ظهور على الشاشة للممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، بكل حيويته ونشاطه وموهبته المميزة (رحل بوزمان في أغسطس/آب الماضي عن عمر 43 عاما بعد صراع مع مرض السرطان)، وعلى الرغم من أنه لم يكن قبل أشهر قليلة في مقدمة المتنافسين الأوائل إلا أنه بات مرشحا مفضلا للفوز بجائزة التمثيل في حفل الأوسكار هذا العام.

وليست فيولا ديفز ببعيدة عن التنافس على جائزة أفضل ممثلة في هذا العام التي تعد الأكثر انفتاحا في مجال التنافس على هذه الفئة منذ أعوام.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يستمر عرض الفيلم حاليا على منصة نيتفلكس لعروض الأفلام.

الأب

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ يصور الفيلم قصة رجل عجوز في الثمانين من العمر يبدأ في مواجهة تدهور مطرد في ذاكرته، و مدى تأثير ذلك عليه وعلى عائلته.

مَن يمثل في الفيلم؟ أنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، روفوس سويل، أوليفيا ويليامز، ومارك غاتيس.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ على الرغم من أن الممثل الراحل تشادويك بوزمان ظل لوقت طويل مرشحا مفضلا لجائزة أوسكار أفضل ممثل، إلا أن فوز هوبكنز بجائزة التمثيل في حفل البافتا عزز حظوظه للفوز في هذه الجائزة في حفل الأوسكار. وقد يحصل كل من فلوريان زيلر وكريستوفر هامبتون على جائزة أفضل سيناريو معد للشاشة من عمل آخر.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ من المقرر إطلاق عرض الفيلم في صالات السينما في الحادي عشر من شهر يونيو/حزيران.

"ميتال ساوند"

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ عازف طبل (درامز) يفقد السمع، وكيف يتعامل هو ومن حوله في الفرقة مع تأثيرات ذلك.

مَن يمثل في الفيلم؟ ريز أحمد، أوليفيا كوك، بول رَيسي

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ إن فوز الممثل البريطاني ريز أحمد بجائزة الروح المستقلة "أندبندنت سبرت" قد يشكل دفعة له تعزز حظوظه في التنافس على جائزة أفضل ممثل، ولكن فوزه إذا حصل سيشكل مفاجأة بعد تنافسه مع تشادويك بوزمان.

وقد قدم الفيلم استخداما مميزا لشريط الصوت في تقديم قصته، كما تميز ببنائه السينمائي الرائع مما قد يقوده إلى الفوز بجائزتي أوسكار في فئتي الصوت والمونتاج.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يتواصل عرض الفيلم حاليا على منصة عرض الأفلام على الانترنت "أمازون برايم" ومن المقرر أن يعرض في الصالات في بريطانيا في السابع عشر من مايو/أيار.

شابة واعدة

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ فتاة شابة تسعى للبحث عن إحقاق العدالة لصديقتها المقربة التي كانت ضحية عملية اغتصاب.

مَن يمثل في الفيلم؟ كاري موليغان، بو بورنهام، لافرين كوكس، جَنيفر كوليدج.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ أداء الممثلة كاري موليغان أهلّها لقطف جائزة التمثيل ضمن جوائز الروح المستقلة، وقد يحالفها الحظ في الفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل الأوسكار.

كما رشحت المخرجة أيمرالد فنيل لجائزتي أحسن إخراج وأحسن سيناريو أصلي، ولديها حظوظ كبيرة للفوز بالجائزة الأخيرة (السيناريو) بعد أن قطفت شبيهتها في جوائز البافتا.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يتوفر الفيلم حاليا على منصة "سكاي سينما" لعروض الأفلام السينمائية.

الولايات المتحدة ضد بيلي هوليداي

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ عن المغنية الأمريكية بيلي هوليداي وعن تحقيق الحكومة الأمريكية السري في قضية المخدرات الذي طالها.

مَن يمثل في الفيلم؟ أندرا دَي، تريفانتي رودَس، غاريت هَدلاند.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ تُفضل الأكاديمية عادة تكريم الممثلين الذين يؤدون الأدوار الحقيقية للشخصيات الموسيقية الشهيرة. وقد فازت رينيه زيلويغر في العام الماضي عن أدائها لدور حودي غاردلاند.

وقد فازت أندرا دَي حتى الآن بجائزة الغولدن غلوبز، وقد يقربها هذا الفوز كثيرا من الفوز بالأوسكار.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض الفيلم على منصة "سكاي سينما" لعروض الأفلام السينمائية منذ 27 فبراير/شباط.

يهوذا والمسيح الأسود

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ يتناول الفيلم قصة حركة الفهود السود وقائدها المؤثر فريد هامبتون، ومحاولات الشرطة الفيدرالية الأمريكية المستمرة لاختراق المنظمة.

مَن يمثل في الفيلم؟ لاكيث ستانفيلد، دانيال كالويا، جيسي بلمونز، دومنيك فيشباك.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ بعد فوز الممثل دانيال كالويا بجوائز الغولدن غلوبز ونقابة ممثلي الشاشة والبافتا، بات في مقدمة الممثلين المرجح أن يقطفوا أول جائزة أوسكار في حياتهم

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يتوفر الفيلم للعرض في منصات خدمات عروض الأفلام حسب الطلب.

ميناري

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ عائلة كورية ترحل للعيش في ريف أركنساس لكسب قوتها من زراعة الأرض.

مَن يمثل في الفيلم؟ ستيفن يون، هان يي-ري، ألان كيم، يون يوه-جونغ.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ على الرغم من أنه ثاني فيلم ناطق باللغة الكورية يدخل في سباق التنافس على الترشح لجائزة أفضل فيلم بعد فيلم "طفيلي" الذي قطف الجائزة العام الماضي، ألا أن حظوظه في إعادة منجز فيلم "طفيلي" والفوز بالجائزة تبدو قليلة.

بيد أن حظوظ الممثلة يون يوه-جونغ التي قدمت أداءً مؤثرا في دور جدة العائلة تبدو حتى الآن كبيرة للفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، لا سيما أنها قطفت حتى الآن جوائز هذه الفئة في البافتا ونقابة ممثلي الشاشة والروح المستقلة.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يتوفر الفيلم للعرض في مختلف منصات عروض الأفلام حسب الطلب. ومن المقرر أن يبدأ عرضه في صالات السينما في السابع عشر من مايو/أيار.

بقايا امرأة

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ يتحدث الفيلم عن زوجين يتعاملان مع حزنهما وشقائهما جراء وفاة طفلتهما بعد فترة قصيرة من ولادتهان ويبحثان عمن يلقيان باللائمة عليه في هذا الأمر.

مَن يمثل في الفيلم؟ فانيسيا كيربي، شيا لابوف، أيلين بورستين، مولي باركر.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ الاحتمال الوحيد لقطف الأوسكار في هذا الفيلم للممثلة فانيسيا كيربي عن أدائها المؤثر عاطفيا. وعلى الرغم من أن المنافسة هذا العام على دور أفضل ممثلة أكثر انفتاحا، إلا أن فوز كيربي، إذا فازت، سيكون إحدى المفاجأت في حفل الأوسكار.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض حاليا على منصة نتفليكس لعروض الأفلام.

مرثية هيلبيلي

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ قصة طالب يدرس المحاماة في جامعة ييل، يلقي نظرة جديدة فاحصة على علاقته باخته وأمه وجدته في أعقاب أزمة تحدث داخل العائلة.

مَن يمثل في الفيلم؟ آمي آدامز، غلين كلوز، غابرييل باسو.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ كانت واحدة من صدمات حفل الأوسكار قبل عامين خسران غلين كلوز لجائزة أفضل ممثلة التي ذهبت في ذلك العام لأوليفيا كولمان. لذا لن تكون مفاجأة كبيرة إذا فازت كلوز أخيرا بأول جائزة أوسكار في حياتها في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم مرثية هيلبيلي، الفيلم الذي لم يلق ترحيبا واستحسانا من النقاد.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض الفيلم حاليا على منصة نتفليكس لعروض الأفلام.

بورات 2 "الفيلم السينمائي اللاحق لبورات"

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ عن شخصية الصحفي الكازاخستناني الخيالية "بورات"، الذي يعود إلى أمريكا إبان فترة التنافس في الانتخابات الأمريكية في عام 2020، بصحبة ابنته توتار.

مَن يمثل في الفيلم؟ ساشا بارون كوهين، ماريا باكالوفا,

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ كانت ماريا باكالوفا في البداية مرشحة مفضلة للفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، لكن حظوظها تراجعت الآن لمصلحة يون يوه-جونغ عن فيلم "ميناري". ويتنافس الفيلم أيضا على جائزة أفضل سيناريو معد للشاشة، ولكن لا يتوقع فوزه بهذه الجائزة أيضا.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض حاليا على منصة أمازون برايم لعروض الأفلام.

محاكمة 7 من شيكاغو

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ جماعة من الناشطين المحتجين على الحرب في فيتنام يقدمون للمحاكمة بعد وقوع أحداث شغب في مظاهرات نظموها.

مَن يمثل في الفيلم؟ ساشا بارون كوهين، مارك ريلانس، أيدي ريدماين.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ ضخت شبكة نتفليكس في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات في محاولة للفوز بجائزة أفضل فيلم. ومع تقليل عدد العروض التقليدية في الصالات خلال الـ 12 شهرا الماضية جراء تفشي فيروس كورونا، بات هذا العام فرصتها المثلى مع هذه الدراما التاريخية التي أخرجها المخرج والسينارست والكاتب المسرحي الأمريكي أرون سوركين.

وعلى الرغم من فوز الفيلم بجائزة رئيسية (أفضل فريق تمثيلي) ضمن جوائز نقابة ممثلي الشاشة، إلا أنه فشل في نيل معظم الجوائز التي رشح إليها. وأفضل أمل لسوركين الآن هو الفوز بجائزة أفضل سيناريو أصلي.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض الفيلم حاليا على منصة نتفليكس لعروض الأفلام.

ليلة في ميامي

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ بناء خيالي لما حدث في ليلة في الستينيات يجتمع فيها في الفيلم نجم الملاكمة العالمي محمد علي كلاي وداعية الحقوق المدنية مالكولم أكس والمغني وكاتب الأغاني سام كوك ولاعب كرة القدم الأمريكية جيم براون في مدينة ميامي.

مَن يمثل في الفيلم؟ كينغسلي بين-أدير، إيلي غور، ألديس هودج، ليسلي أودوم جونيور.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ حصل الفيلم على ترشيح لجائزة أفضل ممثل مساعد للممثل ليسلي أودوم جونيور وجائزة أفضل سيناريو مُعّد. بيد أن أفضل فرصة للفوز تكمن في جائزة أفضل أغنية عن أغنية "تحدّث الان" في الفيلم.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض حاليا على منصة أمازون برايم لعروض الأفلام.

مانك

عَمَّ يتحدث الفيلم؟ يتابع الفيلم قصة كاتب السيناريو هيرمان جي مانكيفيتش أثناء عمله على سيناريو فيلم المخرج أرسون ويلز الشهير "المواطن كين" وتطوير عمله عليه.

مَن يمثل في الفيلم؟ غاري أولدمان، أماندا سيفريد، ليلي كولنز، تشارلز دانس، توم بيرك.

ما حظوظه في الفوز بالأوسكار؟ عند النظر إلى الترشيحات نجد أن الفيلم يتقدم على الأفلام الأخرى بحصوله على عشرة ترشيحات في القائمة القصيرة لفئات الجوائز المختلفة. ويتقدم غاري أولدمان وأماندا سيفريد للتنافس على جائزتي أفضل ممثل وافضل ممثلة مساعدة، بيد أنه من المرجح أن يحقق الفيلم نجاحا في الفوز بفئات الجوائز التي تتعلق بالأعمال خلف الكاميرا.

أين يمكنك مشاهدة الفيلم؟ يعرض حاليا على منصة نتفليكس لعروض الأفلام