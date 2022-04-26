 إطلاق مبادرة لحمة في كل بيت بالاتفاق مع أصحاب محال الجزارة بمدينة سيوة - بوابة الشروق
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إطلاق مبادرة لحمة في كل بيت بالاتفاق مع أصحاب محال الجزارة بمدينة سيوة

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 10:07 م

قال محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تقرر إطلاق مبادرة، "لحمة في كل بيت"، على أن يكون سعر اللحوم الضاني 110 جنيهات للكيلو، وسعر اللحوم البقري 140 جنيها، وبحد أقصى 3 كيلو للفرد، بالاتفاق مع أصحاب محلات الجزارة.

 

وأوضح يوسف أن المبادرة جاءت بالاتفاق مع أصحاب محال الجزارة، بخصوص المشاركة المجتمعية في إقامة المبادرة يوم واحد غدا الأربعاء، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في توحيد الجهود ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

 

وأكد أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية، بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، خاصة من اللحوم استعداد لاستقبال عيد الفطر.


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