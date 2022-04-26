قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حق النقض «الفيتو» الذي اعتمدته المنظمة، يهدف إلى تفادي المواجهة بين أعضاء الدول الخمس الدائمين في الأمم المتحدة، واحتمالية اندلاع حرب عالمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، مساء الثلاثاء، أن حق التصويت بـ«الفيتو» بمرور الوقت، استخدم في الكثير من الأحيان، وربما بغياب المصالح الحيوية للدول، مؤيدًا تعديل آلية استخدام حق الفيتو.

وأشار إلى أن تغيير صيغة استخدام حق الفيتو يتطلب موافقة الدول الأعضاء الدائمين وهم: روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وعن تمثيل الدول الإفريقية بالمنظمات الدولية، نوه إلى أن دول القارة السمراء عانت مرتين من الاستعمار، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أقيمت بالفعل، حتى بعد استقلال تلك الدول.

ولفت إلى أن «التمثيل الإفريقي غير عادل وقليل في المنظمات الدولية»، قائلًا إن هناك «عدة دول تحتاج التمثيل بصورة أفضل في المنظمات الدولية، بما فيها مجلس الأمن».