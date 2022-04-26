وزيرة الثقافة تشهد عرض بردة الإمام البوصيري بمركز الإبداع الفني

عبد الدايم: الفعاليات الرمضانية احتفالا باختيار القاهرة عاصمة الثقافة حققت حضورا جماهيريا ضخما





ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي 2022 شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عرض "بردة الإمام البوصيري" على مسرح مركز الإبداع الفنى وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.



قالت عبد الدايم إن شهر رمضان المعظم ضم العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالا باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، موضحة أنها سعت إلى ترسيخ الهوية وإبراز ملامح الحراك الإبداعي في مصر.



وأشارت إلى نجاحها في جذب أبناء الوطن من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وحققت حضورا جماهيريا ضخما في كافة المواقع الثقافية، مشيدة بأداء الأبطال والعرض الذي تميز بالتجديد واحتفظ بالشكل التراثى الأصيل.



من جانبه، قال المخرج خالد جلال بردة الإمام البوصيرى يعد مشروعا أساسيا لكل دفعات ستوديو مركز الإبداع الفني نظرا لما يتميز به من مقومات ابداعية مميزة.



ولفتت إلى أن اليوم يستعيد ذكريات مايزيد عن عقد من الزمان حيث يتم تقديم العرض بنفس نجوم عرضي قهوة سادة وسلم نفسك من ابنا المركز خريجى الدفعة الثانية والثالثة.



عجدير بالذكر أن عرض بردة الإمام البوصيرى رؤية وإخراج خالد جلال، موسيقي عماد الرشيدي، قيادة أحمد محروس ويضم ابياتا من القصيدة الشهيرة التى تمثل علامة بارزة فى عالم المديح النبوى وتتناول حب النبي محمد (ﷺ) وصفاته وسيرته العطرة.