وزير الاقتصاد الألماني: ألمانيا اقتربت جدا من الاستغناء عن واردات النفط الروسي

أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك عن اعتقاده بأن فرض حظر على النفط الروسي أصبح "من الممكن تطبيقه".

وفي أعقاب محادثات مع وزيرة المناخ البولندية انا موسكفا، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس في وارسو اليوم الثلاثاء إن ألمانيا "اقتربت جدا جدا من الاستغناء عن واردات النفط الروسي".

وأوضح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن بلاده نجحت في تقليص الاعتماد على النفط الروسي من 35% قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى 12% وذلك في غضون ثمانية أسابيع.

وأضاف هابيك أن الـ12% المتبقية تتعلق بواردات النفط من المصفاة الموجودة في مدينة شفيت بولاية براندنبورج القريبة من الحدود البولندية "وشفيت، ويجوز لي أن أقول هذا ببساطة، تدار من شركة روسية هي شركة روزنفت" مشيرا إلى أن نموذج عمل الشركة المملوكة للدولة يتمثل في شراء النفط الروسي.

وتابع هابيك أنه في حال أرادت ألمانيا الاستغناء عن هذا النفط فإن هناك حاجة إلى توفير بديل لمصفاة شفيت لافتا إلى أن إيجاد هذا البديل هو واجب الأيام المقبلة.

كان الاتحاد الأوروبي قرر فرض حظر لاستيراد الفحم الروسي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ودار نقاش بشكل متكرر حول فرض حظر فوري على واردات الغاز الروسي أو النفط الروسي غير أن هناك دولا مثل ألمانيا ودولا أخرى تتخوف من الإقدام على هذه الخطوة خوفا من تعرضها لأضرار اقتصادية خطيرة.

في المقابل، تصر بولندا على فرض هذا الحظر، وقالت الوزيرة البولندية:" نقدر لفتة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحظر الفحم، وننتظر حظرا مماثلا على بقية المواد الخام الروسية بدون تأخير لا داعي له هنا والآن".