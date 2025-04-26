واردات السيارات الأوروبية تقفز 107% والأمريكية 275% واليابانية تتراجع 10%

قفزت واردات مصر من السيارات الصينية خلال خلال أول شهرين من 2025، بنسبة 82.4% لتصل إلى 3.301 ألف سيارة، وذلك مقابل 1.721 ألف سيارة فى الشهرين المماثلين من العام الماضى، بحسب أحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

يرجع هذا الإقبال المتزايد على السيارات الصينية إلى عدة عوامل منها الأسعار التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة وتوافر قطع الغيار.

ووفق التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» عليه، ارتفعت أيضًا أعداد السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 39% خلال يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 1.398 ألف سيارات مقابل 1.041 ألف سيارة فى الفترة المماثلة من 2024.

وزادت واردات السيارات الأوروبية لمصر بنسبة 107% خلال نفس الأشهر لتصل إلى 949 سيارة فى مقابل 313 سيارة.

وارتفعت واردات مصر من السيارات الأمريكية بنسبة 275% لتسجل 243 سيارة فقط مقابل 28 مركبة بالفترة المماثلة. فيما تم استيراد نحو 85 سيارة فقط من دولة الهند خلال أول شهرين وذلك مقابل لا شىء بنفس الشهرين من العام الماضى.

فى المقابل، تراجعت أعداد السيارات اليابانية المستوردة خلال أول شهرين بنسبة 10% لتصل إلى 1.630 ألف سيارة مقابل 1.705 ألف سيارة.

يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال 2024 من العام الجارى بنسبة 136% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، وجيلى، وشيفروليه أوبترا».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال آخر 3 أعوام من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، مطلع شهر مارس الماضى، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.

وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.