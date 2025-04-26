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أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، السبت، التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعياً الدول الأعضاء إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع "البنتاجون"، أن الوزير أكد للأمين العام لحلف الناتو مارك روته ضرورة عودة الحلف لإعطاء الأولوية لخوض الحروب واستخدام القوة المميتة والردع.

وحث هيجسيث كندا والحلفاء الأوروبيين على زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أهمية تحمل الحلفاء الأوروبيين المسؤولية الرئيسية عن الردع والدفاع في أوروبا، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وفي وقت سابق الجمعة، قال حلف شمال الأطلسي، إن الأمين العام للحلف مارك روته التقي في واشنطن بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف الحلف في حسابه عبر منصة "إكس"، أن روته بحث مع ترمب والمسؤولين الأميركيين "سبل زيادة الإنفاق الدفاعي وقمة الحلف المقبلة، ونهاية عادلة ودائمة للحرب على أوكرانيا".

والخميس قال روته إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيون متفقون على اعتبار روسيا "تهديداً طويل الأمد"، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف روته للصحفيين عقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: "متفقون جميعاً في حلف شمال الأطلسي على أن روسيا تشكل تهديداً طويل الأمد لأراضي الحلف، ولكامل المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأشار إلى أن "هناك حلاً مطروحاً أمام روسيا" فيما يتعلق باتفاقية السلام مع أوكرانيا، مضيفاً أن "الأوكرانيين يُحسنون التصرف، وأعتقد أن الكرة الآن في ملعب روسيا".