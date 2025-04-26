الاتحاد الأوروبي: عمل كثير يجب إتمامه قبل الاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم

أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، الجمعة، أنّ ثمة عملًا كبيرًا يتوجب إتمامه قبل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنّب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسئول خلال مؤتمر صحافي في نهاية أسبوع من الاجتماعات في العاصمة الأمريكية: «ثمّة عمل كثير أمامنا للتوصل إلى معايير ملموسة من أجل تجنّب فرض رسوم جمركية»، وفق وكالة فرانس برس.

ويُحاول الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع إيجاد مخرج من النزاع التجاري الذي أشعل ترامب فتيله بُعيد عودته إلى البيت الأبيض واتّهامه شركاء الولايات المتحدة التجاريين بـسرقة بلاده.

وفرضت واشنطن في شكل خاص رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة، وهي رسوم هدد الملياردير الجمهوري بزيادتها إلى 20%.

وأتاحت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُختتم الجمعة في العاصمة الأميركية، للكتلة الأوروبية فرصةً لتأكيد موقفها أمام فِرَق ترامب.

واجتمع دومبروفسكيس الجمعة، مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وقال للصحافة لاحقا إنّ اللقاء شكّل فرصة ليؤكّد مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لـتجنّب سيناريو سيُعاني فيه الاقتصاد العالمي من جرّاء الرسوم الجمركيّة التي تفرضها الولايات المتحدة.

واقترح التكتل الأوروبي شراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وإلغاء الرسوم الجمركيّة على المنتجات الصناعية من الجانبَين.