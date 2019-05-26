إحالة ملفات 12 مسؤولا سابقا في الجزائر بينهم رؤساء وزراء للمحكمة في تهم فساد

أحال النائب العام في الجزائر، اليوم الأحد، ملفات 12 مسؤولًا سابقا، بينهم رؤساء وزراء سابقين، للمحكمة العليا، ضمن تحقيقات في تهم فساد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع سبوتنيك للأنباء.

وأفاد الموقع، أنه بحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فقد تم إحالة ملفات 11 وزيرًا، فضلًا عن ملف والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، لدى المحكمة العليا.

وذكرت فضائية النهار الجزائرية، أن الأمر يتعلق بكل من عبد الغاني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القدر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيي.