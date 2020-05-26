 ساربروكن المغمور يخوض المربع الذهبي لكأس ألمانيا بدون جمهور - بوابة الشروق
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ساربروكن المغمور يخوض المربع الذهبي لكأس ألمانيا بدون جمهور

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 6:27 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 6:27 م

أعلن وزير الرياضة في سارلاند اليوم الثلاثاء أن فريق ساربروكن المنافس بالدرجة الرابعة سيستضيف باير ليفركوزن في المربع الذهبي لكأس ألمانيا لكرة القدم في ملعب خالي من الجماهير.

وقال كلاوس بويلون وزير الرياضة في سارلاند "بعد إشارة الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت سابق إلى إقامة فعاليات المربع الذهبي لكأس ألمانيا، نشعر بالسعادة لساربروكن لأنه سيحظى بأفضلية اللعب في الديار".

وسمحت سلطات ولاية بافاريا بالفعل بإقامة المباراة الأخرى في المربع الذهبي بين بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت.

وتقام فعاليات المربع الذهبي يومي التاسع والعاشر منيونيو المقبل على أن تقام المباراة النهائية في برلين يوم الرابع من يوليو دون أن تشهد أي من هذه المباريات حضور الجماهير نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويخضع ملعب "لودفيج بارك" الملعب الاعتيادي لساربروكن لأعمال التجديد وبالتالي يخوض الفريق مبارياته على ملعب هيرمان نيوبرجر في فولكلينجن.

لكن هناك مخاوف بشأن مدى الالتزام بالمعايير الصحية الواجب تطبيقها مما يضع مباراة الدور قبل النهائي محل شك.


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