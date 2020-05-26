مسرح بورج النمساوي يستعد لإطلاق موسم جديد بعد إغلاق دام أشهر بسبب كورونا

(د ب أ)

يستعد مسرح بورج في العاصمة النمساوية فيينا لعرض مجموعة من القصص الإنسانية خلال الموسم المقبل، بعد أشهر من الإغلاق، حسبما أعلن المخرج مارتين كوسيج، مساء الاثنين، لدى عرض خططه لموسم 2020 – 2021 بمحطة البث الإذاعي "أو آر إف".

وقال كوسيج / 59 عاما/ الذي توقف موسمه الأول في رئاسته للمسرح الوطني النمساوي الشهير بشكل مفاجئ جراء أزمة فيروس كورونا في آذار/مارس: "إنها نقطة مهمة جدا أيضا بالنسبة لي أن يتم الابتعاد عن التجارب الصارخة والتصميمات الأدائية".

ويرغب كوسيج في افتتاح الموسم المقبل في أيلول/سبتمبر بإنتاجه لمسرحية "الحياة حلم" لـ "بيدرو كالديرون"، وهي مسرحية يعود فيها أمير إلى الحياة بعد عزلة إجبارية.

كما توجد أوجه تشابه مع الجائحة في أعمال أخرى مثل "أطفال الشمس" لـ "مكسيم جوركي" ، في نسخة أعدها المخرج سيمون ستون. وسيتم تقديم العرض الأول للمسرحية التي تتعلق أحداثها بانتفاضة ضد الأطباء في أوقات الكوليرا في نيسان/أبريل.

ويتضمن برنامج مسرح بورج لعام 2020 – 2021 ما إجماليه 31 إنتاجا جديدا.