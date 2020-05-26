قوات الأمن تفض فرح شعبى بالجيزة

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حرزت أجهزة الأمن بالجيزة كمية من الكراسي والترابيزات والدى جي، قبل بدء تجمع لفرح شعبي بشارع عثمان النعمان المتفرع من شارع التلاتيني الجديد بحي الطالبية، وأمر مدير الأمن اللواءطارق مرزوق إحالته القائمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وصادرت أجهزة الأمن بالجيزة الكراسي والترابيزات والدي جي، والسماعات، والفراشة، وتم التحفظ عليهم داخل مخزن الحي، وتم رش وتطهير وتعقيم الشارع واصطحاب صاحب الفرح لقسم شرطة الطالبية للتحقيق معه، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.