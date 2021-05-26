تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه قطارا بحمولة إجمالية بلغت 1350 طن قمح غادر الميناء متجها إلى صوامع شبرا؛ بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5169 شاحنة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 179 ألفا و693 طنا؛ فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72651 طنا.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شمل 32548 طنا شملت 1680 طن فوسفات و 19200 طن يوريا و 7914 طن رمل و 3754 طن داى أمونيوم، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27822 طنا شملت 4500 طن ابلاكاش و 5000 طن خردة و 752 طن خشب زان و 9000 طن ذرة و 7570 طن قمح و 1000 طن زيت طعام.