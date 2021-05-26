 تزامنا مع زيارته لمصر.. بلينكن يعلن تقديم أمريكا 360 مليون دولار دعما للشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تزامنا مع زيارته لمصر.. بلينكن يعلن تقديم أمريكا 360 مليون دولار دعما للشعب الفلسطيني

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 1:06 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تقديم الولايات المتحدة أكثر من 360 مليون دولار من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي؛ لإتاحة المزيد من المساعدات للجهود الإنسانية والإنمائية.

 

 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الأربعاء، القاهرة في زيارة تستمر عدة ساعات، وذلك في إطار جولة في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وكان بلينكن بدأ الجولة أمس بزيارة إسرائيل ورام الله، ومن المقرر أن تشمل أيضا الأردن، وتركز الجولة على جهود تثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالقطاع.

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