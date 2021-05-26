أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تقديم الولايات المتحدة أكثر من 360 مليون دولار من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي؛ لإتاحة المزيد من المساعدات للجهود الإنسانية والإنمائية.

The U.S. is providing more than $360 million of urgent support for the Palestinian people. We will galvanize the international community to make more aid available for humanitarian and development efforts. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 26, 2021

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الأربعاء، القاهرة في زيارة تستمر عدة ساعات، وذلك في إطار جولة في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

وكان بلينكن بدأ الجولة أمس بزيارة إسرائيل ورام الله، ومن المقرر أن تشمل أيضا الأردن، وتركز الجولة على جهود تثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالقطاع.