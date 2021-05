أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، تقديم الولايات المتحدة أكثر من 360 مليون دولار من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي؛ لإتاحة المزيد من المساعدات للجهود الإنسانية والإنمائية.

The U.S. is providing more than $360 million of urgent support for the Palestinian people. We will galvanize the international community to make more aid available for humanitarian and development efforts.