محكمة إسرائيلية ترجئ البت في قضية تهجير عائلات فلسطينية من بلدة سلوان بالقدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرجأت المحكمة الإسرائيلية "المركزية" في القدس، اليوم الأربعاء، البت في قضية تهجير عائلات فلسطينية من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإن المحكمة عقدت جلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في حي بطن الهوى في سلوان.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب قوله إن "الاحداث التي جرت في حي الشيخ جراح، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح المستوطنين".

وأضاف أن "قرار إخلاء المنازل هو قرار سياسي وليس قضائي"، مؤكدا أن "المتضامنين سيبقون متواجدين في حي بطن الهوى لدعم صمود الأهالي".

وكانت القوات الاسرائيلية قمعت صباح اليوم المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس، بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة.

وإلى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ بالقدس جراح لصالح جمعيات استيطانية حيث أصدرت محاكم إسرائيلية مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات فلسطينية لتهجيرها.