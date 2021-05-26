قرار منتظر لوكالة الأدوية الأوروبية حول تطعيم قصر من سن 12 عاما بلقاح فايزر - بيونتك

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من المتوقع أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر يوم الجمعة المقبل لتطعيم قصر من سن 12 عاما فأكثر ضد كورونا بلقاح فيزر/بيونتك.

وذكرت الوكالة اليوم الأربعاء، إن لجنة الخبراء المسؤولة سوف تعقد اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة، مضيفة أنه سوف يتم إعلان القرار بعد ذلك.

ومع ذلك، تعتبر الموافقة على تطعيم الفئة العمرية بهذا اللقاح مؤكدة.

وتقدمت شركة بيونتك الألمانية وعملاقة الأدوية الأمريكي فايزر بطلب لتوسيع نطاق موافقة استخدام اللقاح في التكتل لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما. وحتى الآن، تمت الموافقة على استخدام اللقاح فقط في الاتحاد الأوروبي لمن هم في سن 16 عاما فأكثر.

ووسعت الولايات المتحدة وكندا بالفعل نطاق ترخيص استخدام الطوارئ للقاح فايزر/بيونتك ليشمل الأطفال.

ووفقا للمصنعين، أظهرت الدراسات أن اللقاح له فعالية عالية، وأن الأطفال قادرين على تحمله.

ولم يحصل أي من اللقاحات الأربعة المصرح باستخدامها في الاتحاد الأوروبي حتى الآن على الموافقة لاستخدامها مع الأطفال.