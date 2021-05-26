حالة ناشطة «حركة السود مهمة» حرجة بعد تعرضها لإطلاق نار في لندن

قالت الشرطة البريطانية إن ناشطة "حركة حياة السود مهمة " التي تبلغ من العمر 27 عاما والتي أطلق عليها الرصاص في جنوب لندن أمس الأول الأحد لا تزال في حالة حرجة حتى اليوم الثلاثاء.

وذكرت شرطة العاصمة أن "ساشا جونسون" كانت في حفلة منزلية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد عندما دخل أربعة رجال كانوا يرتدون ملابس داكنة المنزل من الحديقة وبدأوا في إطلاق النار.

وغادر الرجال المكان قبل وصول الشرطة، بعد الساعة 0200 بتوقيت جرينتش بقليل.

وتعتبر جونسون عضو نشط في حركة "حياة السود مهمة البريطانية". وكانت واحدة من منظمي أول مسيرة للمليون شخص في أغسطس الماضي، والتي نظمت احتجاجا ضد العنصرية الممنهجة في بريطانيا.

كما أن جونسون عضو في حزب "أخذ المبادرة"، وهو حزب سياسي معني بحالة "نظام المزايا والتعليم والإسكان وسلسلة جرائم الطعن والتمييز المدار والضرائب" في المجتمع البريطاني، وفقًا لموقع الحزب على الإنترنت.

وقال الحزب إنها أصيبت برصاصة في الرأس أثناء الحادث وخضعت لعملية جراحية مؤخرًا وهي في فترة نقاهة بعد الجراحة.

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن جونسون كانت مستهدفة.

وأضافت الشرطة "في هذه المرحلة المبكرة، يستمر العمل لتحديد الدافع ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن ساشا كانت مستهدفة في الهجوم بشكل خاص".

وقال بيان للشرطة اليوم الثلاثاء إن الشرطة ليس لديها علم حتى وقتنا هذا بأية تقارير بشأن تهديدات وجهت لها قبل الحادث.

وأصيب رجل - يعتقد أنه في العشرينات من عمره - بجروح بسكين خلال الحادث لكنه خرج من المستشفى منذ ذلك الحين.

ولم ترد أنباء عن إصابات أخرى.