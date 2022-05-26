حزب الله اللبناني ينفي التورط في صناعة المخدرات والاتجار بها

نفى حزب الله اللبناني اليوم الخميس التورط في صناعة المخدرات والاتجار بها والترويج لها، معتبراً أنها اتهامات باطلة تهدف إلى الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة.

وقالت العلاقات الاعلامية في حزب الله، في بيان صحفي اليوم، "دأبت قناة العربية التابعة للنظام السعودي على صناعة الأكاذيب وفبركة ‏الاتهامات الباطلة والزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها ‏والترويج لها بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة ‏وخدشها أمام الرأي العام".

وأشار البيان إلى أن "كل ذلك خدمة للعدو الإسرائيلي ومشاريع التطبيع ‏المذلة معه، وللتعمية على الوقائع الدامغة بتورط كبار الأمراء والمسؤولين ‏السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاجون والتي شهد مطار بيروت ‏الدولي أحد فصولها البارزة بتوقيف أمير سعودي بالجرم المشهود".

واعتبر البيان أن "محاولات قناة العربية الدائمة لصرف الأنظار عن إنتشار آفة المخدرات ‏داخل المجتمع السعودي تعاطياً وإتجاراً عن طريق ربطها بالآخرين وتلفيق ‏الاتهامات لهم لن يؤدي إلى علاج هذه المشكلة المتزايدة داخل السعودية".

ورأى أنه " ‏كان الأجدر بها وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة ‏عملياً وإعلامياً وتربوياً ودينياً والحد من مخاطرها الداهمة أمنياً واجتماعياً".