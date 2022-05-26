رئيس الحكومة العراقية: نجحنا في خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس نجاح الحكومة في خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل بعد أن كانت البلاد على حافة الانهيار.

وقال الكاظمي، في كلمة خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكّرة في العراق اليوم، إن "الاستثمار الصحيح في شريحة الأطفال يعني استثماراً في المستقبل، واستثمارا في بناء العراق، وتطويره، وتكريس دوره وأهميته على مستوى العالم ويجب أن نكون صُنّاع أملٍ وحياة لأبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة".

وأوضح أن "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محدّدة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنّا على حافة الانهيار الاقتصادي".

وقال إن "المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدوّل في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي" .

وأضاف: "نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملاً أطول وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي".

وأكد الكاظمي: "نحن ننتمي إلى العراق، والعراق أوّلاً وأخيراً، وعليه يجب أن نعمل من أجل مستقبل أطفالنا عن طريق التفاعل بين العلم والتكنولوجيا في تنشأة هذا الجيل كي يتحول إلى قادة".