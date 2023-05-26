لاعبو «يد الزمالك» يدعمون أحمد الأحمر بعد تصريحات مرتضى منصور ضده

حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على دعم ومساندة زميلهم أحمد الأحمر، بعد التصريحات الأخيرة لـ مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والصادر قرار بعزله من منصبه.

وكان منصور قد شن هجومًا حادًا على أحمد الأحمر خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر النادي مساء الخميس، بسبب إهداء اللاعب لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية إلى الجماهير التي حضرت المباراة النهائية.

وكتب محمد رمضان «هتلر» لاعب الزمالك، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الأحمر خط احمر.. وده أسطورة النادي ومصر وكل الدعم يا صاحبي».

فيما نشر محمود خليل «فلفل» حارس مرمى الزمالك، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» صورة تجمعه بالأحمر، معلقا عليها: «الأسطورة العظيم».

بينما كتب كريم هنداوي حارس مرمى الفريق الأبيض، على صورة تجمعه مع الأحمر نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «الأسطورة».

يُذكر أن فريق الزمالك توج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مؤخرًا، بعد فوزه على غريمه التقليدي النادي الأهلي في المباراة النهائية.



