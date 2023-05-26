قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه منذ بداية الدعوة للحوار تم عقد لقاءات مع الشباب في معظم محافظات الجمهورية، وفي الأحزاب والجامعات الأهلية والخاصة والحكومية، والمدارس ومراكز الشباب، لسماع آراء ومقترحات المواطنين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلمة السر»، تقديم الإعلامي خالد ميري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنهم تلقوا اقتراح للحديث عن ملف ريادة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه الشباب ومن ضمنها البطالة والتي يمكن محاربتها من خلال مناقشة ريادة الأعمال.

وأكد أن ملف ريادة الأعمال من أولويات الحوار الوطني، إلى جانب ملف اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية، ولكن سيتم تأجيل هذه الجلسة نظرًا لإجراء الامتحانات الجامعية خلال الشهر الحالي.

ونوه بأنه سيتم تناول ملف الرياضة والتحديات التي تواجه الرياضيين في مصر، وملف دعم ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات إلى جانب ملف الوعي والانتماء للدولة المصرية، مُبينًا أنه سيتم عمل جلسة للاستماع إلى الشباب المصريين بالخارج للتعرف على التحديات التي تواجههم خارج البلد.

وأشار إلى أن ما يحدث في الحوار الوطني حاليًا يحدث في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ إنشاءها، مُبينًا أن غالبية المواطنين كانوا يتوقعون عدم نجاح الحوار الوطني لاعتقادهم بأن هناك صعوبة في الجمع بين المؤيدين والمعارضين على طاولة واحدة.

وأردف بأن الهدف من الحوار الوطني هو الاستماع للرأي والرأي الآخر، مُشددًا أن اللقاءات التي أجرتها تنسيقية الشباب مع المواطنين والشباب أسفرت عن طرح أفكار وأراء جيدة وأكثر من رائعة من قبل هؤلاء الشباب.