 النواب الأردني يدين تعرض منزل سفيره في الخرطوم للاعتداء - بوابة الشروق
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النواب الأردني يدين تعرض منزل سفيره في الخرطوم للاعتداء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 10:43 م

أدان مجلس النواب الأردني، تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.

وأكدت لجنة الشئون الخارجية النيابية بمجلس النواب الأردني، في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.

واستنكر حينا كل أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أعلنت عن تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.


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