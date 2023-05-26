قال محمد بيومي، أمين عام حزب الكرامة، وممثل الحزب بالحوار الوطني، إن الاستقواء بالخارج على الوطن أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن كل هذه المحاولات فشلت فشلا ذريعًا.



وأضاف برنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري استطاع أن يكشف نوايا هذه القوى المعادية لمصر، لافتا إلى أن الحوار الوطني من قوامه حلف 30 يونيو، والكل يعارض داخل بلده دون الاستقواء بالخارج ضد الوطن، والحوار الوطني ليس به خطوط حمراء.



وأشار إلى أن مشاركة من يحاول الاستقواء بالخارج والتحريض على العنف والفوضى في مصر في الحوار الوطني مرفوضة، مبينا أن الحركة المدنية تدرس التعامل مع الانتخابات الرئاسية وليس هناك اتفاق على مرشح حتى الآن.



