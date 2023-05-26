ردّ محمد معيط وزير المالية، على التقرير المنسوب لوكالة «رويترز»، الذي ادّعى أن مصر أخّرت مدفوعات واردات القمح مع نقص السيولة الدولارية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إنه يتواصل مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث الأمر.



وأشار إلى أن صفقات السلع التموينية دائما ما تكون فيها تسهيلات تمويلية، قد تمتد إلى فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.



ولفت إلى أن الدولة تعمل على تحقيق إيرادات لكن تتم إعادة توزيعها مثل زيادة عدد المستفيدين ببطاقات التموين.



وتابع: «نقف بجانب الطبقات دخل المحدود أو المتوسط بقوة.. إحنا زودنا المرتبات 3 مرات من أبريل 2022 لـ أبريل 2023، وأضفنا 1.5 مليون مواطن لبرنامجي تكافل وكرامة بجانب زيادة قيمة الدعم بـ25%».