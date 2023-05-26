اقتصادية قناة السويس: البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي.



وأوضحت المنطقة - وفقا لبيان اليوم الجمعة - أن التقييم صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات.



وأشارت إلي أن حجم التداول بالميناء يؤثر على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.



من جانبه ..أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بما جاء في هذا التقرير، موضحاً أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.



وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات، إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة خلال أيام، منها شرق بورسعيد، مشيراً إلي جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات حيث الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها.



ونوه بإتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية 5 كم كاملاً، كما يجري التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.