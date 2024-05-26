محافظ المنيا: استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

• القاضي يبحث استعدادات التربية والتعليم لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يونيو القادم

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددًا من الملفات والموضوعات الحيوية خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والنائب إبراهيم المصري عضو مجلس النواب وممثل مديرية الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

وأكد المحافظ، المتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة، لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام.

كما أعلن المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهًا بإلغاء كل الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح الساحات أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بتكثيف جهودها، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بجميع المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة العيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عالٍ من الجودة على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعياد، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالتوسع في شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت خطة المحافظة تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والتأكد من نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر، وذلك في إطار تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم لضمان مدى صلاحيتها للاستهلاك.



وناشد المحافظ، المواطنين ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزرًا حكوميًا بجميع المراكز، لاستقبال أضاحي المواطنين، ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة العيد.

كما بحث المحافظ، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على تحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، وتجهيز استراحات المراقبين والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، فضلًا عن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الصحية، وتوفير زائرة صحية داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، مع تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس التي تجرى بها الامتحانات.

وأكد المحافظ، استمرار الشون والصوامع على مستوى مراكز المحافظة، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 302 ألف ط من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول.

وخلال انعقاد الجلسة، أدار المحافظ نقاشاً مع برلمان الشباب، حيث استمع إلى مقترحاتهم وطرح بعض الأفكار والطلبات التي تهدف إلى تحسين الخدمات بالمحافظة، مشيداً بروح المبادرة لدى الشباب، ومؤكداً على أهمية دورهم في التنمية المجتمعية بما يخدم الصالح العام.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024.