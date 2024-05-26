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ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مجمع ملاهي وألعاب ترفيهية في الهند إلى مالا يقل عن 27 قتيلا، بينهم أطفال، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية.

وأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية بأن حكومة ولاية جوجارات قالت في بيان إنه تم نقل 27 جثة إلى مستشفى راجكوت المدني لتشريحها. وأن معظم الجثث وصلت متفحمة ما يجعل التعرف على هويتها صعبا.

وجاء في البيان: "يجري سحب عينات الحمض النووي الخاصة بهم لتحديد هويتهم، وأن العملية جارية في مركز شرطة مستشفى راجكوت المدني لجمع عينات الحمض النووي لأفراد الأسرة حتى يمكن مطابقة الحمض النووي”.

وقال نائب مفوض شرطة راجكوت "بارثراج جوهيل" لصحيفة إنديان إكسبريس إنه تم اعتقال أربعة أشخاص على صلة بمجمع الألعاب.

واندلع الحريق في مجمع الملاهى الواقع بمدينة راجكوت بولاية جوجارات بعد ظهر السبت. وقال مسؤولون إن الملاهي ليس لديها شهادة عدم ممانعة من إدارة الإطفاء وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.

ولم يتضح بعد سبب الحريق. ويجري التحقيق مع صاحب مجمع الألعاب بتهمة الإهمال.