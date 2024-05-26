عضو الأهلي: هذا الجيل هو الأفضل في تاريخ النادي

أشاد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي بلاعبي الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب الترجي التونسي.

وقال الدماطي عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأحد "لقد وصلنا نهائي دوري الأبطال 6 مرات في آخر 8 سنوات، فهو إنجاز يحسب لإدارة الكرة في النادي وهذا الجيل التاريخي".

وأضاف "هذا الجيل من اللاعبين من أفضل الأجيال إن لم يكن الأفضل في تاريخ النادي بعد تحقيقه إنجازات غير مسبوقة على الصعيد القاري بعد الفوز بلقب دوري الأبطال 4 مرات مع برونزية مونديال الأندية 3 مرات والمشاركة في كأس العالم للأندية 5 مرات متتالية".

وتابع "كل هذه الإنجازات والأرقام القياسية تؤكد أنه لا مجال للمقارنة بين الأهلي وناد آخر في الشرق الأوسط، وهذا نتاج عقلية الجمهور، فالطموح لا يتوقف بعد أي إنجاز، وبشكل عام نفرح بحدود".

وواصل الدماطي "لذا الأهلي في مكانة مختلفة، ولكن نتطلع للمستقبل، والفخر والغرور يعني النهاية لهذا المجلس".

وأتم محمد الدماطي تصريحاته "اللقب تحقق بسيناريو صعب، ولم أطمئن إلا بعد صافرة الحكم، لقد شعرت بالقلق بعدما ارتدت كرة محمد مجدي أفشة في العارضة".