وزيرة إسرائيلية: غير ملزمين بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية

قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك، إن بلادها "غير ملزمة بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية" بوقف القتال في رفح، واصفة إياها بـ"مسرح عبث معاد للسامية".

جاء ذلك في مقابلة، أجرتها الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، مع الوزيرة من حزب "الصهيونية الدينية".

ودعت ستروك إلى "الامتناع عن الانصياع لأوامر وقف القتال" في رفح، والتي صدرت يوم الجمعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقا لوكالة الأناضول.

واعتبرت أن "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة كما هو الحال في كل من رام الله وغزة، لا يمكن أن تكون هي المعايير التي تملي علينا كيف نتصرف"، على حد قولها.

وأضافت: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع حيث تُتخذ قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية. هذه ليست محكمة قانونية، بل مسرح عبث معاد للسامية".

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة بضرورة انسحاب إسرائيل من رفح ووقف أنشطتها العسكرية هناك، بناء على طلب جنوب إفريقيا، وبأغلبية 13 قاضيًا مقابل اثنين.



