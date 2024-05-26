عرض العرائس فرحة يثير قضية دمج وتمكين ذوي الهمم

قدمت المخرجة رضوى رشاد على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون عرض العرائس "فرحة"، الذي اقترحته الدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، وتأليف وأشعار هجرة الصاوي.

يطرح العرض قضية دمج وتمكين ذوي الهمم، حيث تدور أحداثه حول طفلة تعاني من متلازمة داون وتواجه مضايقات من زملائها، مما يدفعها لعدم الذهاب إلى المدرسة. ولكن بدعم من والديها وتشجيع المدرسين، نجحت في الاندماج مع زملائها والمجتمع، وبرزت موهبتها الفنية وتميزت لدى الآخرين.

تم تأليف موسيقى العرض من قبل الدكتور طارق مهران، وتصميم العرائس من قبل هاجر مسعود، وتنفيذ العرائس من قبل هبة بسيوني، وتصميم الديكور من قبل أميرة عادل وسماح نبيل، والإخراج الإذاعي من عمرو عبده.

أكد الدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالي لفنون الطفل والمشرف العام على العرض، أن الدكتورة غادة جبارة، منذ توليها رئاسة الأكاديمية، تولي اهتمامًا بملفي ذوي الهمم وجودة التعليم، وأن "فرحة" يعكس اهتمام الأكاديمية بدمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل صحي.

وأوضح محسب أن بطلة العرض "فرحة" هي الطالبة نيرة عصام من المعهد العالي لموسيقى الكونسيرفاتوار، وهي واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تفخر الأكاديمية بانضمامها إليها.

وأشارت الدكتورة غادة جبارة إلى سعادتها بتفاعل الجمهور، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العرض، وبتصويرهم مع العروسة "فرحة" والبطلة الأصلية للحكاية الطفلة نيرة.

وأضافت جبارة أن "فرحة" هو بداية لسلسلة أعمال ستنتجها الأكاديمية بهدف خدمة ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وفيما يتعلق بـ "فرحة"، فتجسدها الطالبة نيرة عصام، التي تدرس في المعهد العالي للموسيقى تخصص الفلوت، وتشترك في العديد من الحفلات الموسيقية وتعتبر عضوًا في مسرح الشمس، وقد حصلت على العديد من البطولات والميداليات في السباحة والفروسية.

كما شاركت في الآداء الصوتي للعرض عددًا من الفنانين بما في ذلك المخرج المسرحي حسن يوسف والفنانة فاطمة محمد علي والدكتورة فيفي أحمد بالتعاون مع طلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.