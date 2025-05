الدوري الإنجليزي يتغنّى بإنجاز محمد صلاح التاريخي

أشاد الدوري الإنجليزي الممتاز بالإنجاز الأسطوري الذي حققه النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بعدما أنهى موسم 2024-2025 برقم قياسي تاريخي غير مسبوق، بلغ 47 مساهمة تهديفية في موسم واحد من 38 مباراة.

ونشر الحساب الرسمي لـ«البريميرليج» على منصة «إكس» مقطع فيديو يلخص أهداف وصناعات صلاح هذا الموسم، وعلق قائلاً:" لقد شهدنا للتو أحد أعظم المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لم يسبق لأي لاعب أن وصل إلى 47 هدفًا ومساهمة تهديفية خلال موسم واحد مكوّن من 38 مباراة."

ونجح محمد صلاح في التتويج بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للدوري، بعدما أحرز 29 هدفًا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بواقع 18 تمريرة حاسمة، ليُسطّر موسمًا فرديًا استثنائيًا، لم يسبقه إليه أي لاعب في تاريخ المسابقة.

إنجاز صلاح يعزز مكانته كأحد أعظم النجوم في تاريخ الدوري الإنجليزي، ويؤكد استمراريته في تقديم مستويات مبهرة في الملاعب الأوروبية.

We’ve just witnessed one of the all-time great individual seasons in Premier League history.



No other player has ever reached 47 goals and assists in a 38-match campaign.



👑 @MoSalah 👏 pic.twitter.com/dMdLCf3qVV