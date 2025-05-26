حذرت سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل وكالة الأونروا في الشرق الأدنى، من أن تواجه الوكالة أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار خدماتها في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توقفًا للدعم في من بعض الجهات المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأوضحت أنّ حجم الفجوة التمويلية يصل إلى 200 مليون دولار، وأن الوكالة قد تضطر إلى تقليص أو إيقاف خدماتها الحيوية بحلول يوليو إذا لم يتم حشد الدعم الدولي.

وأشارت إلى أنّ التصعيد العسكري الإسرائيلي، والاستهداف المتكرر لمقار ومنشآت الأونروا، إضافة إلى الحصار المشدد الذي يمنع دخول الإمدادات الإنسانية لأكثر من 11 أسبوعًا، كلها عوامل ساهمت في إضعاف قدرة الوكالة على الاستجابة للأزمة المتفاقمة.

ولفتت إلى أنّ استمرار عمل الأونروا يتطلب 3 شروط أساسية وهي تمويل مستدام، بيئة آمنة، وإرادة سياسية دولية لحماية تفويض الوكالة، مشيرة إلى أن بقاء الأونروا لا يخدم فقط الشعب الفلسطيني، بل يحفظ استقرار الإقليم بأكمله.

وذكرت أنّ غزة ليست مجرد أزمة مساعدات، بل قضية عدالة وحقوق، متابعةً، أن غياب أونروا في هذه المرحلة سيترك فراغًا خطيرًا، وسيُعقّد أي محاولة لإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.