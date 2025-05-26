الرئيس السيسي خلال لقائه برجال أعمال أمريكيين: ترامب يشجع الاستثمار ومصر ترحب بالشركات الأمريكية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يَعتبِر نظيره الأمريكي دونالد ترامب فرصة كبيرة كونه يُشجع على الاستثمار والعمل والتعاون وخاصة التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد في القاهرة.

وعبر الرئيس السيسي عن ترحيب مصر بالشركات الأمريكية وعملها في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لضخ المزيد من هذا الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بالعمل على إنجاح عمل هذه الشركات في الفترة المقبلة.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل اليوم وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الإقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة.

وترأس سوزان كلارك رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.