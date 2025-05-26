ترامب: دول من جميع أنحاء العالم ترغب في إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «دولًا من جميع أنحاء العالم ترغب في إبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن «بلاده ستحقق نموًا هائلاً قريبًا، وستصبح أقوى مقارنة بأي وقت مضى».

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي رغبته بالتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، عقب قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على التكتل.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل».

وقال ترامب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو.

كما أعلن ترامب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترامب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة - في حال تم فرضها - أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.