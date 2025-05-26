إليك القصة الكاملة للقبض على خلايا تابعة لداعش في دمشق وإسرائيل

أعلنت كل من الداخلية السورية والشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خلايا تابعة لتنظيم داعش بحوزتهم أسلحة متنوعة، فما القصة؟

- عملية نوعية سورية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، تنفيذ عملية أمنية "نوعية" قرب دمشق، أسفرت عن توقيف عناصر من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، قالت إنها كانت تخطط لـ"زعزعة الأمن والاستقرار"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان: "بناء على معلومات دقيقة عن وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، نفّذنا يوم أمس (الأحد) عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا".

وأضاف: "ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة" إضافة إلى "سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

- تنفيذ عمليات إرهابية لصالح داعش في إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الاثنين، اعتقال 3 من سكان بلدة عرعرة في شمال البلاد، بينهم قاصر، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل إسرائيل لصالح تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن محققين أن المشتبه بهم "بايعوا تنظيم داعش وتلقوا توجيهات من عناصره في سوريا، كما أجروا تجارب تفجيرات في مناطق مفتوحة تمهيدا لصنع عبوة ناسفة قوية لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلية".

وقدمت النيابة العامة في منطقة حيفا لوائح اتهام وصفت بـ"الخطيرة" ضد المعتقلين، وطالبت باحتجازهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وأضافت "تايمز أوف إسرائيل" أن المسئولين الأمنيين حذّروا من تصاعد ظاهرة انخراط القصّر من العرب في إسرائيل بأنشطة متطرفة، مؤكدين أن "الشاباك" سيواصل جهوده "لإحباط أي محاولات لتنفيذ هجمات وضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين".