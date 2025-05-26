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نفى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موافقة حركة حماس على اقتراحه بشأن اتفاق إطلاق نار في غزة مع تبادل للرهائن .

ونقل الصحفي باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" عن ويتكوف قوله: "ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتًا"، على حد قوله.

وأضاف ويتكوف: "إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق نار مؤقت وتبادل للرهائن، يضمن عودة نصف الأحياء ونصف الموتى ".

وتابع " الاتفاق سيؤدي إلى مفاوضات جوهرية لإيجاد مسار لوقف إطلاق نار دائم، هذا الاتفاق هو المطروح على الطاولة. وعلى حماس قبوله".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بأن حماس وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يمهد الطريق لنهاية محتملة للحرب.

ونقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني قوله "يتضمن العرض الذي يعتبر تطويرا لمسار المبعوث الأمريكي ويتكوف إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء من المحتجزين لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".

وتابع: "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة".

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل.