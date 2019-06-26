رئيس الأركان الجزائري: ليس لنا طموح سياسي ونسعى لخدمة البلاد



أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأربعاء، أن قيادة الجيش ليس لديها أي طموح سياسي.

وقال الفريق صالح، في كلمة له بالأكاديمية العسكرية بمنطقة شرشال بولاية تيبازة المجاورة للجزائر العاصمة، "مبلغ طموحنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل للوصول ببلادنا و إياه إلى تجاوز أزمتنا وبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية للتمكن بعدها من الانطلاق على أرضية صلبة ومنطلقا سليما وصحيحا".

وأشار إلى أن الجيش ينتظر من الشعب الجزائري تفهما يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمعه بجيشه، وقال "إننا ننتظر من شعبنا في كل ربوع الوطن، بل في كل شبر من أرض الجزائر الشريفة، بأن ينظر إلى كل خطوة نخطوها، وإلى كل مسلك نسلكه، وإلى كل عبارة ننطقها، وإلى كل وجهة نتجه إليها، وإلى كل نهج ننتهجه، ننتظر من شعبنا تفهما يرتقي إلى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".

وأضاف: "من كانت الجزائر الأصيلة التي استشهد من أجلها الملايين وجهته الرئيسية، فلا شك أنه سيلتقي في هذه الوجهة السليمة مع الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري الأصيل".

وتطرق الفريق قايد صالح إلى مختلف العراقيل التي تعترض المسلك الذي ينتهجه الجيش وقال إن "من يقف وراءها أشخاص يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن مساسا بمصالحهم ومصالح أسيادهم".

وأضاف "لقد اتضحت النوايا وتجلت التوجهات حيث يظل البقاء للأصلح"، مؤكدا أن الجيش سيواصل مرافقته للشعب حتى إرجاع الأمور إلى نصابها والسمو بالجزائر إلى مكانتها المستحقة بين الأمم، انطلاقا من الإخلاص الذي يكنه للجزائر وشعبها.