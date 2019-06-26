انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة بوزارات الداخلية العرب

قال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العرب مناسبة دورية لعرض قضايا تسيير المرفق الأمني وطرح موضوعات الرقابة على أعمال أجهزة الأمن، بما يضمن حوكمة الإدارة وشفافية الممارسة الأمنية، ويعزز ترشيد العمل الأمني ومواجهة الفساد والحيلولة دون سوء استخدام السلطة وتجاوز الإجراءات المقررة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، اليوم الإثنين، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأضاف كومان أن موضوع حوكمة المرفق الأمني وترشيد تسييره ظل هاجسا يؤرق مجلس وزراء الداخلية العرب منذ نشأته؛ لذلك أولاه اهتماما بالغا، من خلال تكريس مفهوم الجودة الشاملة في العمل الأمني، ما أسفر عن إنشاء إدارات متخصصة في هذا المجال في أغلب البلدان العربية، واعتماد معايير عربية نموذجية تسترشد بها الدول الأعضاء.