ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 544291

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 544 ألفا و 291 بعد تسجيل 126 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7841 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 115 بين المقيمين و 11 بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 544 ألفا و 291 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7841 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 شباط/فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا 1ر26 في المئة من سكان لبنان حتى اليوم.

ويبلغ عدد السكان في لبنان حوالي 8ر4 مليون نسمة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أيلول/سبتمبر القادم.