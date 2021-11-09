 الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا باستغلال الغذاء كسلاح في حربها بأوكرانيا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا باستغلال الغذاء كسلاح في حربها بأوكرانيا

إلماو (ألمانيا) (د ب أ)-
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 1:18 م

إلماو (ألمانيا) (د ب أ)- استنكر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استغلال روسيا الغذاء كسلاح في حربها في أوكرانيا، وشدد على أن الكرملين "هو المسؤول الوحيد عن أزمة الغذاء العالمية التي تسبب معاناة للدول الأكثر فقرا وللأسر ذات الدخل المنخفض".

وقال قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع إن الكرملين "يستخدم الغذاء كسلاح صامت في الحرب، وعلينا التصدي بقوة للدعاية الروسية بشأن أسعار المواد الغذائية والأسمدة."

واتهم روسيا "بمحاصرة الموانئ ومهاجمة البنية التحتية الزراعية، وتحويل حقول القمح إلى ساحات حرب".

وتتسبب الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس، في منع خروج الحبوب من موانئ البلاد، كما تتسبب في ارتفاع تكاليف الغذاء حول العالم.

وأضاف ميشيل أن "الوقت ينفد، والاتحاد الأوروبي يعمل على إيجاد بدائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية".


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