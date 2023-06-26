توصلت إدارة نادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق نهائي مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول السابق، بشأن التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق، رحيل لاعبه البرازيلي فيرمينو عن صفوف الفريق هذا الصيف، بعد نهاية عقده بشكل رسمي مع الريدز.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع فيرمينو في الساعات الماضية، وذلك من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة السعودية أن فيرمينو سيوقع عقود انتقاله إلى أهلي جدة في الساعات القادمة، بعد تجاوزه الفحص الطبي.