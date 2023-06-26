تراجع أسهم شركة فايزر مع وقف تطوير عقار للسمنة لمخاوف تتعلق بالسلامة

تراجعت أسهم شركة فايزر الأمريكية للأدوية بعدما أوقفت عمليات التطوير الأولية لعقار يؤخذ عن طريق الفم لفقدان الوزن لأسباب تتعلق بالسلامة، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن علاج بديل لا تزال الشركة تقوم بتطويره.



وأفاد بيان صدر اليوم الاثنين بأن شركة صناعة الأدوية ستوقف العمل على تطوير عقار "لوتيجليبرون" بناء على بيانات من المرحلة الأولى من التجارب السريرية والقياسات المختبرية التي تظهر مستويات مرتفعة من الإنزيمات التي تسمى الترانساميناسات من دراسة جارية لمنتصف المرحلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فايزر قولها إن الإنزيمات تلعب دورا مهما في وظيفة الكبد. ولم يبلغ أي من المرضى عن أثار جانبية أو أعراض.



وتراجعت أسهم فايزر بما يصل إلى 6ر5% الساعة 1051 صباحا في نيويورك، وهو أكبر تراجع لها في منتصف التعاملات منذ فبراير 2022.



وفي محاولة للتعافي من تراجع الطلب على لقاحات كوفيد، تسابق شركة "فايزر" للحاق بشركتي "نوفو نورديسك" و"إيلاي ليلي" في سوق علاج السمنة التي يقدر أنها ستنمو إلى أكثر من 100 مليار دولار في الأعوام المقبلة.



وتعلق شركة "فايزر" الآمال على عقار "دانوجليبرون"، وهو علاج آخر لا يزال قيد التطوير، لمنافسة عقار "ويجوفي" الذي أنتجته "نوفو" وعقار "مونجارو" الذي أنتجته "ليلي"، واللذين ينظر إليهما على أنهما رائدان في السوق.