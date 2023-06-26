وزير الدفاع الألماني: ألمانيا لا تزال غير مستعدة بعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن بلاده لا تزال غير مستعدة بعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ كروز التي ترغب فيها من طراز تاوروس.

وخلال زيارته الحالية لليتوانيا، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالأسلحة بعيدة المدى أود أن أقول مرة أخرى بمنتهى الوضوح أننا لا نزال نتبنى موقفا متحفظا في هذا الشأن، وهو بالمناسبة نفس الموقف بالضبط الذي يتبناه شركاؤنا الأمريكيون"، وأردف:" لم يتغير شيء في تقديرنا في الوقت الراهن".

كانت أوكرانيا تقدمت بطلب لدى الحكومة الألمانية في نهاية مايو الماضي للحصول على صواريخ كروز طراز تاوروس بمدى يصل إلى 500 كيلومتر.

ويتمثل أحد أسباب تحفظ الحكومة الألمانية على هذا المطلب في إمكانية وصول هذه الصواريخ إلى الأراضي الروسية. غير أن أوكرانيا أكدت في المقابل أنها لن تستخدم الأسلحة الغربية في قصف الأراضي الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أمس الأحد عن محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن إنها دارت أيضا حول الحصول على أسلحة ذات مدى أبعد. لكن البيت الأبيض لم يعلق على هذا الموضوع في بيان صحفي عن هذه المحادثات.