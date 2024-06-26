الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراه بالمعاهد التابعة

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أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية، عن فتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراة بالمعاهد التابعة للأكاديمية لمقدمى الخدمة الصحية الحاصلين على المؤهلات المناسبة للتسجيل لكل برنامج.

وجآت البرامج كالآتى: معهد الصحة والوقائيات العسكرية، برنامج ماجستير الميكروبيولوجى والمؤهل المطلوب "بكالوريوس الطب والجراحة، بكالوريوس علوم الصيدلة، برنامج ماجستير إدارة التمريض والمؤهل المطلوب بكالوريوس التمريض، برنامج ماجستير تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب بكالوريوس الطب والجراحة، برنامج ماجستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى والمؤهل المطلوب بكالوريوس الطب والجراحة.

وبرنامج ماجستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى والمؤهل المطلوب بكالوريوس طب الفم والأسنان، برنامج ماجستير التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب "بكالوريوس الطب والجراحة، بكالوريوس علوم الصيدلة"، برنامج دكتوراة الميكروبيولوجى والمؤهل المطلوب "الماجستير فى الميكروبيولوجى"، برنامج دكتوراة إدارة التمريض والمؤهل المطلوب "ماجستير إدارة التمريض".

وبرنامج دكتوراه تخصص طب وصحة مناطق حارة والمؤهل المطلوب "ماجستير طب وصحة المناطق الحارة"، برنامج دكتوراة الصحة العامة تخصص الطب الوقائى والإجتماعى والمؤهل المطلوب "ماجستير الصحة العامة والطب الوقائى والإجتماعى"، برنامج دكتوراة صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى والمؤهل المطلوب "ماجستير صحة الفم والأسنان وطب الأسنان الوقائى"، برنامج دكتوراة التغذية الإكلينيكية والمؤهل المطلوب "ماجستير التغذية الإكلينيكية".

ثانياً: معهد الطب البحرى، برنامج ماجستير الطب البحرى وطب الأعماق والمؤهل المطلوب "بكالوريوس الطب والجراحة"، برنامج دكتوراة الطب البحرى وطب الأعماق والمؤهل المطلوب "ماجستير الطب البحرى وطب الأعماق".

ثالثا: معهد طب الطيران والفضاء، برنامج درجة الماجستير فى طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب "بكالوريوس طب وجراحة"، برنامج درجة الدكتوراة فى طب الطيران والفضاء والمؤهل المطلوب "الماجستير فى طب الطيران".

رابعا: معهد الطب العسكرى، برنامج ماجستير طب باطنى ميدانى، وبرنامج ماجستير جراحة الميدان والمؤهل المطلوب "بكالوريوس طب وجراحة"، برنامج ماجستير إدارة مستشفيات "إمداد طبى" والمؤهل المطلوب بكالوريوس الطب والجراحة، بكالوريوس صيدلة"، برنامج دكتوراه طب باطنى ميدانى والمؤهل المطلوب "ماجستير طب باطنى ميدانى، ماجستير باطنة عامة".

وبرنامج دكتوراه جراحة ميدان والمؤهل المطلوب "ماجستير جراحة ميدان، ماجستير جراحة عامة، برنامج دكتوراة إدارة مستشفيات "إمداد طبى" والمؤهل المطلوب "ماجستير إدارة مستشفيات "إمداد طبى"