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شاهد.. معركة دامية بعد نهاية مباراة حرس الحدود وسبورتنج

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 10:50 م

شهدت مباراة حرس الحدود وسبورتنج في ختام دورة الترقي للدوري المصري الممتاز، معركة دامية بين لاعبي ومسؤولي الفريقين عقب نهاية المباراة.

حرس الحدود انتصر على سبورتنج 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب المكس، ليعزز تفوقه ويتأهل مع بتروجت وغزل المحلة للدوري الممتاز.

وعقب المباراة اندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين وتبادل للضرب بالكراسي والأدوات المتواجدة في الملعب، كما تواجد سيارة إسعاف لنقل أحد لاعبي فريق سبورتنج للمستشفى، غير أن مراسل قنوات «أون تايم سبورتس» الناقلة للمباراة أفاد بأن اللاعب أصيب أثناء خروجه من الملعب بسبب غضبه وليس في الاشتباكات.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعدما احتل صدارة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد سبورتنج عند النقطة الثامنة.

 

 

 


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