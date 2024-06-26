سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مباراة حرس الحدود وسبورتنج في ختام دورة الترقي للدوري المصري الممتاز، معركة دامية بين لاعبي ومسؤولي الفريقين عقب نهاية المباراة.

حرس الحدود انتصر على سبورتنج 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب المكس، ليعزز تفوقه ويتأهل مع بتروجت وغزل المحلة للدوري الممتاز.

استر يارب🤲.. سيارة الإسعاف🚑 لنقل أحد لاعبي سبورتنج بعد انتهاء لقاء الحدود وسبورتنج pic.twitter.com/WfuDGA5H2y — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 26, 2024

وعقب المباراة اندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين وتبادل للضرب بالكراسي والأدوات المتواجدة في الملعب، كما تواجد سيارة إسعاف لنقل أحد لاعبي فريق سبورتنج للمستشفى، غير أن مراسل قنوات «أون تايم سبورتس» الناقلة للمباراة أفاد بأن اللاعب أصيب أثناء خروجه من الملعب بسبب غضبه وليس في الاشتباكات.

تفاصيل ما حدث مع لاعب سبورتنج واستدعى نقله إلى المستشفى بعد نهاية اللقاء👇#ستاد_مصر pic.twitter.com/zJyH7zSniV — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 26, 2024

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق حرس الحدود إلى الدوري الممتاز بعدما احتل صدارة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد سبورتنج عند النقطة الثامنة.