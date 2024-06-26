شباب الدقهلية تكشف تفاصيل حادث إصابة 11 طفلاً بالاختناق في حمام سباحة

قالت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن حمام السباحة الجديد تم إنشاؤه منذ 6 أشهر فقط وهو خاص مؤجر باسم شركة بنظام حق الانتفاع.

وأضافت عثمان أنه نظراً لزيادة إقبال الأعضاء على حمام السباحة، قام مدير الحمام بوضع الكلور لتطهير الحمام أثناء تواجدهم، مما أدى إلى صعوبة في التنفس لبعض الأشخاص.

وتابعت أن إدارة الأزمات بالمديرية وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بشكل دوري ومستمر بمتابعة حمامات السباحة بالمحافظة، وتم مخاطبتهم للالتزام بالمعايير المطلوبة والصحيحة والخاصة بمعالجة المياه.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إلى أنه سيتم إحالة الواقعة إلى التحقيق بالإضافة إلى إيقاف مسؤول التشغيل ومدير حمام السباحة بالمركز لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت منى عثمان أنه تم متابعة حالة جميع الأطفال المصابين والتأكد من سلامتهم وخروجهم من المستشفى فور تلقي الإسعافات اللازمة.

أصيب 11 طفلاً في محافظة الدقهلية بضيق في التنفس نتيجة استنشاق مادة الكلور بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي التابع لإدارة دكرنس، وتم نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام بوصول 11 طفلاً مصابين بضيق في التنفس ادعاء استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة كل من: شعبان محمد المتولي، 10 سنوات؛ آدم محمود أحمد، 10 سنوات؛ ريتاج رامي جمال إسماعيل، 14 سنة؛ رودينا رامي جمال إسماعيل، 10 سنوات؛ عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، 12 سنة؛ مايا إيهاب حامد محمد، 10 سنوات؛ ريتال محمد مختار السيد، 10 سنوات؛ لمى أحمد عوض حسن، 11 سنة؛ آدم إسلام إسلام أحمد، 10 سنوات؛ أحمد إسلام إسلام أحمد، 12 سنة؛ وأحمد علي أحمد عطا، 10 سنوات، جميعهم مصابين بضيق في التنفس لاستنشاق الكلور أثناء تواجدهم بحمام سباحة مركز شباب ميت رومي التابع لإدارة شباب دكرنس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.